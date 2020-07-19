"Химки" неожиданно обыграли "Урал" и вышли в финал Кубка России

В полуфинальном матче Кубка России подмосковные "Химки" на выезде обыграли екатеринбургский "Урал" и завоевали путевку в финал. Победу химчанам принесли голы Евгения Гапона, Александра Трошечкина и Артема Поляруса. В составе хозяев отличился Андрей Панюков.

В финале "Химки" встретятся с победителем пары "Зенит" - "Спартак".

"Урал" Екатеринбург – "Химки" Химки - 1:3 (0:3)

Голы: Гапон, 11 - 0:1, Трошечкин, 36 - 0:2, Полярус, 37 - 0:3, Панюков, 73 - 1:3

"Урал": Годзюр, Герасимов, Калинин, Кулаков, Кухарчик (Ефремов, 60), Бикфалви, Бавин (Панюков, 70), Егорычев, Аугустыняк, Емельянов, Погребняк.

"Химки": Лантратов, Гапон, Данилкин, Смирнов, Тихий, Трошечкин, Мартусевич, Полярус, Корян, Боженов, Дядюн (Барков, 62).

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