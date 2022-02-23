"Химки" объявили о назначении нового главного тренера

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"Химки" объявили о назначении нового главного тренера

Фото: сайт "Химок"/Автор неизвестен

Пресс-служба подмосковных "Химок" на официальном сайте объявила о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера.

Тренер подписал с клубом контракт на 1,5 года. Юран уже приступил к своим обязанностям и присоединился к команде.

Ранее "Химки" дважды за сезон уволили Игоря Черевченко.

"Химки", набрав в 18 турах 14 очков, занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч клуб проведет 26 февраля на своем поле с "Динамо".

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