"Химки" объявили о переходе трёх игроков
Фото сайт "Химок"
"Химки" усилили состав тремя новыми футболистами, сообщает официальный сайт клуба.
"Красно-чёрные" подписали вратаря "Тамбова" Виталия Сычёва, полузащитника "Чертаново" Артёма Соколова и форварда "Олимп-Долгопрудного" Илью Садыгова.
Заплатить пришлось только за Соколова. Сумма сделки - 116 тысяч евро. Остальные новички присоединились к подмосковной команде в качестве свободных агентов.
В прошлом сезоне "Химки" финишировали на восьмом месте в РПЛ.
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