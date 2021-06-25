"Химки" объявили о переходе трёх игроков

Фото сайт "Химок"

"Химки" усилили состав тремя новыми футболистами, сообщает официальный сайт клуба.

"Красно-чёрные" подписали вратаря "Тамбова" Виталия Сычёва, полузащитника "Чертаново" Артёма Соколова и форварда "Олимп-Долгопрудного" Илью Садыгова.

Заплатить пришлось только за Соколова. Сумма сделки - 116 тысяч евро. Остальные новички присоединились к подмосковной команде в качестве свободных агентов.

В прошлом сезоне "Химки" финишировали на восьмом месте в РПЛ.

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