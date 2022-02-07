"Химки" объявили о подписании форварда "Антверпена"
Фото: твиттер "Химок"\Автор неизвестен
"Химки" официально объявили об аренде камерунского нападающего Дидье Ламкель Зе у "Антверпена".
Сообщается, что данное соглашение рассчитано до конца сезона. Футболист прошёл медобследование и присоединился к команде в Турции, где они готовятся ко второй части сезона РПЛ.
В первой части сезона форвард играл в аренде за словацкий ДАК, за который провел 8 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
Камерунец принадлежит "Антверпену" с лета 2018-го, в сезоне 2019/20 он выиграл с командой Кубок Бельгии.
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