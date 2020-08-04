"Химки" объявили о расторжении контракта с Юраном

"Химки" договорились с бывшим главным тренером команды Сергеем Юраном о прекращении сотрудничества.

Подмосковный клуб уволил 51-летнего специалиста ещё в субботу, но контракт между сторонами продолжал действовать.

Теперь же "Химки" и Юран расторгли соглашение по взаимному согласию.

Напомним, что команда под руководством наставника вышла в РПЛ и пробилась в финал Кубка России, где уступила "Зениту" (0:1).

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