"Химки" объявили о расторжении контракта с Юраном

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"Химки" объявили о расторжении контракта с Юраном

"Химки" договорились с бывшим главным тренером команды Сергеем Юраном о прекращении сотрудничества.

Подмосковный клуб уволил 51-летнего специалиста ещё в субботу, но контракт между сторонами продолжал действовать.

Теперь же "Химки" и Юран расторгли соглашение по взаимному согласию. 

Напомним, что команда под руководством наставника вышла в РПЛ и пробилась в финал Кубка России, где уступила "Зениту" (0:1).

Не пропустите: РФС проверит договорённости "Спартака" и "Химок". | http://soccernews.ru
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