"Химки" объявили о трансфере нападающего "Фенербахче"

Фото: сайт "Химок"

Форвард "Фенербахче" Кемаль Адеми стал игроком "Химок".

Ранее сообщалось, что 25-летний швейцарец подпишет с клубом двухлетний контракт. Его трансферная стоимость оценивается в 1,6 миллиона евро.

Адеми взял себе в новом клубе 9-й номер.

В прошлом сезоне на счету Адеми один гол и один ассист в 16 играх.

Читайте также: "Спартак" готов отпустить Глушенкова в аренду в "Химки". | http://soccernews.ru