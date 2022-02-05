"Химки" объявили о трансфере полузащитника "Алании"

Фото сайт "Химок"

Хавбек владикавказской "Алании" Бутта Магомедов стал игроком "Химок", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 230 тысяч евро (около 20 миллионов рублей).

"Красно-чёрные" заключили с новичком контракт до 30 июня 2024 года.

Магомедов выступал за "Аланию" с июля 2019 года, сыграл 91 матч, забил 19 голов и сделал 20 ассистов.

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