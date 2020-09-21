"Химки" объявили об отставке Гунько

Теги химкидмитрий гунько

"Химки" объявили об отставке Гунько

Главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько покинул подмосковный клуб. Об этом сообщается на сайте команды.

Ранее сообщалось, что на замену рассматриваются три кандидатуры. В шорт-листе подмосковного клуба - Игорь ЧеревченкоДмитрий Парфёнов и Николай Писарев.

После 8 туров РПЛ "Химки" занимают 15 место в турнирной таблице.

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