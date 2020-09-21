"Химки" объявили об отставке Гунько

Главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько покинул подмосковный клуб. Об этом сообщается на сайте команды.

Ранее сообщалось, что на замену рассматриваются три кандидатуры. В шорт-листе подмосковного клуба - Игорь Черевченко, Дмитрий Парфёнов и Николай Писарев.

После 8 туров РПЛ "Химки" занимают 15 место в турнирной таблице.

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