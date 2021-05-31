"Химки" объявили об уходе девяти игроков

"Химки" на своём официальном сайте подтвердили, что клуб покидают девять игроков.

Владимир Дядюн, Павел Могилевец, Дмитрий Хомич, Андрей Мурнин и Гела Засеев ушли из команды в связи с истечением срока контракта.

Также клуб попрощался с Александром Долговым, Арсением Логашовым, Резиуаном Мирзовым и Максимом Глушенковым. Все четверо выступали за подмосковный коллектив на правах аренды. Первая пара футболистов возвращается в "Ростов", вторая - в "Спартак".

Минувший сезон "Химки" завершили на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

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