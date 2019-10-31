"Химки" обыграли "Оренбург" и прошли в 1/4 финала Кубка России

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"Химки" обыграли "Оренбург" и прошли в 1/4 финала Кубка России

"Оренбург" проиграл "Химкам" в матче 1/8 финала Кубка России.

В составе победителей дублем отметился хавбек Артем Полярус. 

"Оренбург" - "Химки" - 1:2 (0:2)

Голы: Полярус, 1 - 0:1, Полярус, 21 - 0:2, Деспотович, 50 - 1:2.

"Оренбург": Климович, Сиваков (Фамейе, 67), Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Черных, Аюпов (Липовой, 84), Рикарду Алвеш, Рогич, Деспотович.

"Химки": Хомич, Гапон, Почивалин, Данилкин, Филин, Нетфуллин, Корян, Трошечкин, Полярус (Мендель, 58), Дядюн (Скворцов, 55), Барков (Конате, 85).

В 1/4 финала "Химки" сыграют с победителем матча "Торпедо" - "Балтика".

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