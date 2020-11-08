"Химки" обыграли "Рубин" благодаря голам Мирзова и Глушакова
"Химки" уверенно обыграли "Рубин" в домашнем матче 14-го тура РПЛ.
Победу команде принесли голы Резиуана Мирзова и Дениса Глушакова.
"Химки" - "Рубин" - 2:0 (0:0)
Голы: Мирзов, 48 - 1:0, Глушаков, 69 - 2:0.
"Химки": Лантратов, Идову, Тихий (Дядюн, 46), Данилкин, Филин, Глушаков (Куат, 90+2), Кухарчук, Мирзов (Могилевец, 86), Трошечкин (Алиев, 86), Боженов, Конате (Корян, 74).
"Рубин": Дюпин, Зотов (Зуев, 83), Бегич, Уремович, Старфельт, Шатов, Бакаев (Макаров, 54), Хван Ин Бом, Кварацхелия, Абильдгор, Игнатьев (Косарев, 70).
"Химки" с 12 очками занимают 14 место в РПЛ. В активе "Рубина" 21 очко и 9-я позиция.
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