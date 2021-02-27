"Химки" обыграли "Уфу" в 20-м туре РПЛ
В рамках 20-го тура РПЛ "Химки" в родных стенах взяли верх над "Уфой".
Подмосковная команда выиграла со счётом 2:1, победный гол в активе Дениса Глушакова.
"Химки" поднялись на 9-е место в чемпионате, "Уфа" осталась 15-й.
"Химки" – "Уфа" - 2:1
Голы: 1:0 – 49 Конате, 2:0 – 62 Глушаков, 2:1 – 90 Камилов.
"Химки": Лантратов, Тихий, Филин, Данилкин, Идову, Трошечкин (Камышев, 83), Боженов, Кухарчук, Глушаков, Мирзов (Могилевец, 90), Конате.
"Уфа": Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Мрзляк, Камилов, Голубев (Урунов, 46), Йокич, Табидзе (Сысуев, 85), Андрич, Жамалетдинов.
Удаление: Кухарчук (74).
Не пропустите: Тренеру "Химок" стало плохо перед матчем с "Уфой". | http://soccernews.ru
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