"Химки" обыграли "Уфу" в гостевом матче РПЛ
В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги подмосковные "Химки" на выезде обыграли "Уфу" со счетом 2:1. Победу гостям принесли Илья Кухарчук и Александр Трошечкин. У хозяев отличился Боян Йокич.
Благодаря победе "Химки" вышли на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков. "Уфа" с семью очками осталась на последнем, 16-м месте.
"Уфа" Уфа – "Химки" Химки - 1:2 (0:2)
Голы: Кухарчук, 5 - 0:1, Трошечкин, 37 - 0:2, Йокич, 83 - 1:2
"Уфа": Беленов, Табидзе, Сухов (Данченко, 46), Плиев, Никитин, Камилов (Мрзляк, 46), Фольмер (Голубев, 46), Йокич, Андрич, Жамалетдинов, Кротов (Сысуев, 71).
"Химки": Лантратов, Тихий, Данилкин, Филин, Идову, Трошечкин, Глушаков, Боженов, Кухарчук, Дядюн, Конате.
Не пропустите: Эджуке мог перейти в "Спартак" вместо ЦСКА. | http://soccernews.ru
главное
-
Заместитель генерального директора РЖД Мещеряков покидает свой пост
-
Пять ударов за три миллиона в год: статистика Кокорина в "Спартаке"
-
Форвард "Барселоны" Брэйтуэйт может вернуться в свой бывший клуб
-
Чемпионат России, 15-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
-
ЦСКА отказался от трансферы Мусы: названа причина
Лента новостей
-
"Галатасарай" и "Кайсериспор" разошлись миром в матче чемпионата Турции
-
Мхитарян продлит контракт с "Ромой" в ближайшее время
-
"Спартак" поздравил Николая Писарева с 52-летием
-
1
Семак: "Дзюба высоко поднял планку, за ним пристально следят"
-
1
"Бавария" изготовила именную футболку для теннисиста Медведева
-
Семак рассказал о подготовке "Зенита" к матчу ЛЧ с "Лацио"
-
2
"Барселона" заплатила очередной бонус "Боруссии" за Дембеле. Общая сумма достигла 130 млн евро
-
Гвардиола хочет видеть Харри Кейна в "Манчестер Сити"
-
Заместитель генерального директора РЖД Мещеряков покидает свой пост
-
Киевское "Динамо" не сможет рассчитывать на двух лидеров в матче с "Барселоной"
-
Пять ударов за три миллиона в год: статистика Кокорина в "Спартаке"
-
В "Спартаке" назвали сроки восстановления Соболева
-
1
Форвард "Барселоны" Брэйтуэйт может вернуться в свой бывший клуб
-
Чемпионат России, 15-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
-
1
"Химки" обыграли "Уфу" в гостевом матче РПЛ
-
ЦСКА отказался от трансферы Мусы: названа причина
-
Кокорин объяснил, почему он раньше говорил, что никогда не перейдет в "Спартак"
-
Малком, Азмун и Дриусси могут сыграть с "Лацио"
-
1
Кононов рассказал, почему "Спартак" не купил Эджуке, который перешел в ЦСКА
-
Упамекано решил покинуть "РБ Лейпциг". Игроком интересуются топ-клубы