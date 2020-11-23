"Химки" обыграли "Уфу" в гостевом матче РПЛ

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги подмосковные "Химки" на выезде обыграли "Уфу" со счетом 2:1. Победу гостям принесли Илья Кухарчук и Александр Трошечкин. У хозяев отличился Боян Йокич.

Благодаря победе "Химки" вышли на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков. "Уфа" с семью очками осталась на последнем, 16-м месте.

"Уфа" Уфа – "Химки" Химки - 1:2 (0:2)

Голы: Кухарчук, 5 - 0:1, Трошечкин, 37 - 0:2, Йокич, 83 - 1:2

"Уфа": Беленов, Табидзе, Сухов (Данченко, 46), Плиев, Никитин, Камилов (Мрзляк, 46), Фольмер (Голубев, 46), Йокич, Андрич, Жамалетдинов, Кротов (Сысуев, 71).

"Химки": Лантратов, Тихий, Данилкин, Филин, Идову, Трошечкин, Глушаков, Боженов, Кухарчук, Дядюн, Конате.

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