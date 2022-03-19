"Химки" одолели "Урал" и покинули последнее место в РПЛ
Фото сайт РПЛ
В рамках 22-го тура российской Премьер-лиги "Химки" на выезде дожали "Урал" - 1:0.
Гостевую победу подмосковной команде принёс автогол Ивана Кузьмичева на 86-й минуте.
"Урал" – "Химки" - 0:1
Гол: 0:1 – 86, автогол Кузьмичев.
"Урал": Помазун, Магомадов (Евсеев, 69), Герасимов, Мамин, Кузьмичев, Гогличидзе, Гаджимурадов (Железнов, 56), Егорычев (Юшин, 56), Шатов, Аугустыняк (Подберезкин, 88), Бикфалви (Агеев, 88).
"Химки": Лантратов, Тихий, Волков, Кухарчук, Глушаков, Камышев (Сабович, 65), Магомедов, Боженов, Мирзов (Григалава, 90), Главчич (Долгов, 79), Руденко (Садыгов, 90).
"Химки", набрав три очка, поднялись с 16-го на 15-е место в таблице РПЛ. "Урал" остался на 13-й строчке.
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