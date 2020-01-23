"Химки" остались без главного тренера

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"Химки" остались без главного тренера

Наставник "Химок" Андрей Талалаев принял решение уйти с занимаемого поста, об этом сообщил генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов.

"Сегодня Андрей Талалаев покинул клуб. Сейчас поменялся вектор развития клуба - упор будет делаться на молодёжь. Серьёзного спонсора у нас нет, поэтому Андрей Викторович решил уйти. Это решение было принято по соглашению сторон. По новому тренеру пока сказать не могу. По ряду ведущих игроков есть предложения, ведутся переговоры", - сказал функционер.

Две недели назад стало известно, что руководство "Химок" сняло задачу бороться за выход в РПЛ из-за отсутствия должного финансирования.

Талалаев возглавлял "горожан" с апреля 2019 года. По итогам 25 туров команда занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ.

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