"Химки" остались без главного тренера
Наставник "Химок" Андрей Талалаев принял решение уйти с занимаемого поста, об этом сообщил генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов.
"Сегодня Андрей Талалаев покинул клуб. Сейчас поменялся вектор развития клуба - упор будет делаться на молодёжь. Серьёзного спонсора у нас нет, поэтому Андрей Викторович решил уйти. Это решение было принято по соглашению сторон. По новому тренеру пока сказать не могу. По ряду ведущих игроков есть предложения, ведутся переговоры", - сказал функционер.
Две недели назад стало известно, что руководство "Химок" сняло задачу бороться за выход в РПЛ из-за отсутствия должного финансирования.
Талалаев возглавлял "горожан" с апреля 2019 года. По итогам 25 туров команда занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
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|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
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|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
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|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
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|Динамо Москва
|19
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|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
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|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
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|15
|Крылья Советов
|19
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|Сочи
|18
|15