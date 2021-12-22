"Химки" отреагировали на слухи о возможной аренде Хендрикса у "Спартака"
Фото: инстаграм Йоррита Хендрикса
Генеральный директор "Химок" Сергей Анохин прокомментировал слухи о возможной аренде хавбека "Спартака" Йоррита Хендрикса.
"Сейчас "Химки" рассматривают многих футболистов для усиления команды. Хендрикса из "Спартака" в этом списке нет", - приводит слова Анохина "Спорт-Экспресс".
В текущем сезоне Хендрикс принял участие в 11 матчах, однако результативными действиями не отличился.
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