"Химки" отреагировали на слухи о возможной аренде Хендрикса у "Спартака"

Фото: инстаграм Йоррита Хендрикса

Генеральный директор "Химок" Сергей Анохин прокомментировал слухи о возможной аренде хавбека "Спартака" Йоррита Хендрикса.

"Сейчас "Химки" рассматривают многих футболистов для усиления команды. Хендрикса из "Спартака" в этом списке нет", - приводит слова Анохина "Спорт-Экспресс".

В текущем сезоне Хендрикс принял участие в 11 матчах, однако результативными действиями не отличился.

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