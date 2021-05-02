"Химки" победили "Урал", отыграв почти весь матч в меньшинстве

Фото: инстаграм "Химок"/Автор неизвестен

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги подмосковные "Химки" на своем поле обыграли екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0.

Единственный гол на 10-й минуте забил Мохамед Конате. Через несколько минут "Химки" остались вдесятером из-за удаления Александра Трошечкина, но это не помешало клубу добиться победы.

"Химки", набрав 44 очка, занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Урал" (31) - на 12-й позиции.

"Химки" Химки – "Урал" Екатеринбург - 1:0 (1:0)

Гол: Конате, 10

"Химки": Лантратов, Идову, Дагерстол, Данилкин, Филин, Трошечкин, Могилевец, Боженов, Глушенков, Конате (Кухарчук, 55), Себаи (Мирзов, 76).

"Урал": Годзюр, Рыков, Кулаков, Адамов, Страннберг, Егорычев (Ибрахимай, 71), Бикфалви, Гаджимурадов (Подберезкин, 76), Мишкич (Евсеев, 54), Аугустыняк, Погребняк.

Удаление: Трошечкин (15).

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