"Химки" победили "Урал", отыграв почти весь матч в меньшинстве
Фото: инстаграм "Химок"/Автор неизвестен
В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги подмосковные "Химки" на своем поле обыграли екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0.
Единственный гол на 10-й минуте забил Мохамед Конате. Через несколько минут "Химки" остались вдесятером из-за удаления Александра Трошечкина, но это не помешало клубу добиться победы.
"Химки", набрав 44 очка, занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Урал" (31) - на 12-й позиции.
"Химки" Химки – "Урал" Екатеринбург - 1:0 (1:0)
Гол: Конате, 10
"Химки": Лантратов, Идову, Дагерстол, Данилкин, Филин, Трошечкин, Могилевец, Боженов, Глушенков, Конате (Кухарчук, 55), Себаи (Мирзов, 76).
"Урал": Годзюр, Рыков, Кулаков, Адамов, Страннберг, Егорычев (Ибрахимай, 71), Бикфалви, Гаджимурадов (Подберезкин, 76), Мишкич (Евсеев, 54), Аугустыняк, Погребняк.
Удаление: Трошечкин (15).
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