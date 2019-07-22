"Химки" побили рекорд ФНЛ, который держался 8 лет

"Химки" переписали историю Футбольной национальной лиги, сообщает официальный сайт турнира.

Подопечные Андрея Талалаева выиграли три стартовых матча ФНЛ, забив при этом 12 голов.

Это новый рекорд соревнования. Ранее никому не удавалось столько раз отличиться за указанный период.

"Химки" превзошли достижение, установленное "Аланией" в сезоне 2011/12 (10 мячей).

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