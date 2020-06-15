"Химки" подали документы на лицензирование РФС

Теги химки

"Химки" подали документы на лицензирование РФС

"Химки" подали документы на лицензирование РФС, утверждает "РБ-Спорт".

По данным источника, на этой неделе состоится рассмотрение заявки.

Документы поданы для получения лицензии на право участия в РПЛ и ФНЛ на следующий сезон. Это значит, что клуб пока не решил, в какой именно лиге будет выступать в розыгрыше-2020/21.

Сообщается, что клубу будет выделен 1 млрд рублей, что позволит "Химкам" выступать в РПЛ.

Не пропустите: "Химки" собираются сменить главного тренера, который вывел команду в РПЛ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РФС отстранил двух сотрудников из-за ошибки в регламенте Кубка России

РФС отстранил двух сотрудников из-за ошибки в регламенте Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов