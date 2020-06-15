"Химки" подали документы на лицензирование РФС, утверждает "РБ-Спорт".

По данным источника, на этой неделе состоится рассмотрение заявки.

Документы поданы для получения лицензии на право участия в РПЛ и ФНЛ на следующий сезон. Это значит, что клуб пока не решил, в какой именно лиге будет выступать в розыгрыше-2020/21.

Сообщается, что клубу будет выделен 1 млрд рублей, что позволит "Химкам" выступать в РПЛ.

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