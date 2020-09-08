"Химки" подписали белорусского форварда, который критиковал Лукашенко

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"Химки" подписали белорусского форварда, который критиковал Лукашенко

Белорусский нападающий Николай Сигневич перешел в "Химки", сообщает официальный сайт подмосковного клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался химчанам бесплатно. Форвард подписал с "Химками" контракт до лета 2021 года. 

Стоит отметить, что несколько недель назад Сигневич подверг критике президента Беларуси Александра Лукашенко за подписание им указа о награждении сотрудников силовых структур медалями "За безупречную службу". 

28-летний Сигневич ранее выступал за "Динамо-Брест", БАТЭ, "Платаниас" и "Ференцварош". За сборную Беларуси сыграл 15 матчей и забил один гол.

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