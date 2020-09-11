"Химки" подписали хавбека сборной Казахстана

Журналист Айдын Кожахмет сообщил о переходе полузащитника Исламбека Куата в "Химки".

27-летний футболист перебрался в подмосковный клуб из "Оренбурга" на правах свободного агента.

Контракт хавбека сборной Казахстана с "Химками" рассчитан до конца текущего сезона.

За новую команду Куат будет выступать под 20-м номером.

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