"Химки" подписали контракт с Идову
Фото: инстаграм "Химок"/Автор неизвестен
Как сообщает официальный сайт "Химок", защитник Брайан Идову останется в клубе.
29-летний футболист подписал с подмосковным клубом контракт сроком на 2 года с опцией продления еще на один сезон.
Напомним, что Идову выступал в "Химках" в прошедшем сезоне на правах аренды из "Локомотива". Срок аренды футболиста, как и его контракт с "Локо", заканчивается 30 июня.
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