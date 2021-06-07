"Химки" подписали контракт с Идову

Фото: инстаграм "Химок"/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "Химок", защитник Брайан Идову останется в клубе.

29-летний футболист подписал с подмосковным клубом контракт сроком на 2 года с опцией продления еще на один сезон.

Напомним, что Идову выступал в "Химках" в прошедшем сезоне на правах аренды из "Локомотива". Срок аренды футболиста, как и его контракт с "Локо", заканчивается 30 июня.

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