"Химки" подписали полузащитника "Рубина"

Хавбек Павел Могилевец официально перешёл из "Рубина" в "Химки" на правах свободного агента.

27-летний футболист заключил с подмосковным клубом годичный контракт и выбрал себе 28-й игровой номер.

Напомним, что на полузащитника, чья рыночная стоимость оценивается в 2 миллиона евро, также претендовал "Ротор".

Могилевец выступал за "Рубин" в 2014 году, а также с 2018-го по 2020-й, суммарно провёл 77 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов.

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