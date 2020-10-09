"Химки" подпишут экс-защитника "Спартака"

В ближайшее время "Химки" усилятся фланговым защитником Романом Шишкиным, утверждает Sport_inside.

Сейчас 33-летний футболист выступает за "Знамя Ногинск", но контракт с клубом ПФЛ он не подписывал.

Летом фулбек покинул "Спартак-2" в качестве свободного агента, поэтому "Химки" смогут подписать его бесплатно.

Шишкин - воспитанник "красно-белых". В течение карьеры успел поиграть за "Краснодар", "Крылья Советов", "Локомотив" и "Торпедо".

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