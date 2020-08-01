"Химки" подтвердили назначение Гунько на пост главного тренера

Теги химкидмитрий гунько

"Химки" подтвердили назначение Гунько на пост главного тренера

Пресс-служба "Химок" объявила, что команду возглавил экс-тренер академии московского "Спартака" Дмитрий Гунько.

Информация о длительности контракта и других условиях сотрудничества не разглашается.

44-летний специалист сменил у руля подмосковной команды уволенного сегодня Сергея Юрана.

"Химки" уже через неделю проведут первый матч в новом сезоне РПЛ. Соперник - столичный ЦСКА.

Гунько всю тренерскую карьеру провёл в системе "Спартака", в 2014 году он работал с основой "красно-белых".

Не пропустите: Юран рассказал о своём увольнении из "Химок". | http://soccernews.ru
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