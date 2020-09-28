"Химки" показали фото из раздевалки после победы над "Динамо"

Пресс-служба "Химок" опубликовала фото из раздевалки после победы над "Динамо" (1:0).

Отметим, что подмосковный клуб одержал победу в РПЛ впервые с 24 июля 2009 года. "Химки" прервали 23-матчевую безвыигрышную серию в РПЛ (20 поражений и 3 ничьи).

В текущем сезоне после 9 туров "Химки" занимают 14-е место, имея в активе 6 очков.

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