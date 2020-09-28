"Химки" показали фото из раздевалки после победы над "Динамо"

Теги химкидинамо москва

"Химки" показали фото из раздевалки после победы над "Динамо"

Пресс-служба "Химок" опубликовала фото из раздевалки после победы над "Динамо" (1:0).

Отметим, что подмосковный клуб одержал победу в РПЛ впервые с 24 июля 2009 года. "Химки" прервали 23-матчевую безвыигрышную серию в РПЛ (20 поражений и 3 ничьи).

В текущем сезоне после 9 туров "Химки" занимают 14-е место, имея в активе 6 очков.

Читайте также: "Химки" обыграли "Динамо" в матче РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Глушаков продолжит карьеру в "Химках"

Глушаков продолжит карьеру в "Химках"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов