"Химки" пошутили по поводу разгромного поражения "Ливерпуля" от "Астон Виллы"

"Химки" с юмором отреагировали на сокрушительное поражение "Ливерпуля" в воскресенье.

Напомним, что "красные" были разгромлены "Астон Виллой" со счётом 7:2.

"Иногда мы все немного "Ливерпуль", - говорится в публикации "Химок" в твиттере, которая сопровождается фотографией табло с матча подмосковной команды против "Краснодара", который завершился с аналогичным результатом.

Иногда мы все немного «Ливерпуль» pic.twitter.com/IfJIosLkKb — ФК Химки (@fc_khimki) October 4, 2020

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