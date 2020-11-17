"Химки" предлагали контракт 38-летнему Павлюченко

Нападающий ногинского "Знамени" Роман Павлюченко признался, что мог текущей осенью вернуться в РПЛ.

"Два месяца назад мне позвонили. Не буду говорить, какой клуб, но это команда Премьер-лиги. Сделали предложение, сказали: "Ром, до конца сезона. Мы ищем нападающего. Может, ты за нас поиграешь?". Ладно, скажу. Это были "Химки", - сообщил Павлюченко.

В текущем сезоне 38-летний форвард забил 6 голов в 11 играх ПФЛ. Также он отличился 1 раз в 3 матчах Кубка России.

"Химки" по итогам кампании 2019/20 вышли в РПЛ и занимают 14-е место в турнирной таблице после 14 туров.

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