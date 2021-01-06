"Химки" предложат новый контракт капитану команды Тихому

По информации matchtv.ru, капитан "Химок" Дмитрий Тихий может рассчитывать на новый контракт с подмосковным клубом.

В команде планируют продлить соглашение с 28-летним защитником. Действующий контракт истекает летом этого года.

Как сообщалось ранее, игрока в своих рядах хотел бы видеть "Рубин".