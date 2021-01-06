"Химки" предложат новый контракт капитану команды Тихому

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"Химки" предложат новый контракт капитану команды ТихомуПо информации matchtv.ru, капитан "Химок" Дмитрий Тихий может рассчитывать на новый контракт с подмосковным клубом.

В команде планируют продлить соглашение с 28-летним защитником. Действующий контракт истекает летом этого года.

Как сообщалось ранее, игрока в своих рядах хотел бы видеть "Рубин".

Напомним, Тихий защищает цвета "Химок" с февраля 2019 года. В сезоне 2020/2021 в его активе 18 матчей без замен.

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