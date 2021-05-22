"Химки" предложили Глушакову продлить контракт

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"Химки" ведут переговоры с полузащитником Денисом Глушаковым о заключении нового соглашения.

По информации "СЭ", речь идёт о контракте на два года с опцией продления ещё на один сезон.

Действующий договор 34-летнего футболиста с подмосковным клубом истекает 30 июня.

Глушаков присоединился к "Химкам" в октябре, сыграл 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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