"Химки" предложили Глушакову продлить контракт
Фото сайт РПЛ
"Химки" ведут переговоры с полузащитником Денисом Глушаковым о заключении нового соглашения.
По информации "СЭ", речь идёт о контракте на два года с опцией продления ещё на один сезон.
Действующий договор 34-летнего футболиста с подмосковным клубом истекает 30 июня.
Глушаков присоединился к "Химкам" в октябре, сыграл 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
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