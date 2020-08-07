"Химки" продлили контракт с 32-летним форвардом

Теги химкивладимир дядюн

"Химки" продлили контракт с 32-летним форвардом

"Химки" объявили о заключении нового контракта с нападающим Владимиром Дядюном.

Стороны продлили соглашение на один сезон - до лета 2021 года.

32-летний Дядюн выступает за "Химки" с 2019 года, сыграл 22 матча, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: "Химки" интересуются защитником "Локомотива". | http://soccernews.ru
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