"Химки" продлили контракты с шестью игроками

Теги химкиилья лантратовдмитрий тихийегор данилкиналександр филиналександр трошечкинилья кухарчук

"Химки" продлили контракты с шестью игроками

Сразу шесть футболистов "Химок" поставили свои подписи под новыми контрактами, сообщает официальный сайт подмосковного клуба.

Соглашения продлены с вратарём Ильей Лантратовым, защитниками Дмитрием ТихимЕгором Данилкиным и Александром Филиным, хавбеком Александром Трошечкиным и нападающим Ильей Кухарчуком.

Ранее стало известно, что контракты Тихого, Трошечкина и Кухарчука теперь рассчитаны до 2023 года.

По итогам 19 туров "Химки" занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Тедеско хочет вернуть Мирзова из аренды. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Озил объяснил, почему Роналду лучше Месси

Озил объяснил, почему Роналду лучше Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов