"Химки" продлили контракты с шестью игроками

Сразу шесть футболистов "Химок" поставили свои подписи под новыми контрактами, сообщает официальный сайт подмосковного клуба.

Соглашения продлены с вратарём Ильей Лантратовым, защитниками Дмитрием Тихим, Егором Данилкиным и Александром Филиным, хавбеком Александром Трошечкиным и нападающим Ильей Кухарчуком.

Ранее стало известно, что контракты Тихого, Трошечкина и Кухарчука теперь рассчитаны до 2023 года.

По итогам 19 туров "Химки" занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

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