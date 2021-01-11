"Химки" продлили контракты с тремя игроками

Подмосковные "Химки" продлили контракты с защитником Дмитрием Тихим и полузащитниками Александром Трошечкиным и Ильей Кухарчуком, сообщает "Чемпионат".

Новые соглашения футболистов с клубом будут действовать до лета 2023 года. Все они выступают за "Химки" с 2019 года.

30-летний Кухарчук провел за "Химки" 49 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. 24-летний Трошечкин принял участие в 50 поединках, стал автором девяти забитых мячей и отдал семь голевых передач. Не счету 28-летнего Тихого один гол и четыре результативные передачи в 63 поединках.

Не пропустите: Тульский "Арсенал" арендовал хавбека "Рубина". | http://soccernews.ru