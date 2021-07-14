"Химки" проиграли "Сочи" в Кубке Париматч Премьер
Фото: твиттер "Сочи"
В рамках 2-го тура Кубка Париматч Премьер "Сочи" одержал победу над "Химками".
"Сочи" набрал первые три очка на турнире. Столько же у "Спартака" и "Рубина", которые сегодня сыграют между собой.
"Химки" - "Сочи" 2:3
Голы: Родригао, 13 - 0:1, Себаи, 63 - 1:1, Заика, 69 - 1:2, Алиев, 74 - 2:2, Юсупов, 80 - 2:3.
"Химки": Генералов, Дагерстол, Идову, Глушаков, Набиуллин, Сабович, Данилкин, Себаи, Камышев, Стоинович, Кухарчук.
"Сочи": Заболотный, Барач, Родригао, Юрганов, Заика, Цаллагов, Нобоа, Маргасов, Попов, Дуганджич, Бурмистров.
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