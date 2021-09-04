"Химки" пытались усилиться полузащитником ЦСКА

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"Химки" пытались усилиться полузащитником ЦСКА

Фото инстаграм Кристияна Бистровича

СМИ узнали о сорвавшемся переходе полузащитника Кристияна Бистровича из ЦСКА в "Химки".

По данным "Матч ТВ", в июне подмосковный клуб делал запрос по трансферу 23-летнего футболиста.

Хорватский хавбек был готов уйти в "Химки", однако отказывался от понижения зарплаты. В итоге из-за финансовых требований игрока сделка не состоялась.

В текущем сезоне Бистрович сыграл за ЦСКА 2 матча и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.

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