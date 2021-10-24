"Химки" рассматривают пять кандидатов на замену Черевченко

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Ранее появилась информация, что наставник "Химок" Игорь Черевченко покидает свой пост.

По сведениям "Чемпионат", в шорт-лист подмосковного клуба входит пять кандидатов на замену Черевченко.

Клуб рассматривает кандидатуры Вадима Евсеева ("Шинник"), Рашида Рахимова ("Уфа"), Михаила Галактионова (молодежная сборная России), Кирилла Новикова ("Нефтехимик") и Евгения Калешина ("Балтика").

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