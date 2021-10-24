"Химки" рассматривают пять кандидатов на замену Черевченко
Фото сайт РФС
Ранее появилась информация, что наставник "Химок" Игорь Черевченко покидает свой пост.
По сведениям "Чемпионат", в шорт-лист подмосковного клуба входит пять кандидатов на замену Черевченко.
Клуб рассматривает кандидатуры Вадима Евсеева ("Шинник"), Рашида Рахимова ("Уфа"), Михаила Галактионова (молодежная сборная России), Кирилла Новикова ("Нефтехимик") и Евгения Калешина ("Балтика").
Читайте также: Тренер "Химок" Черевченко прокомментировал свою болезнь. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Реал" обыграл "Барселону" в первом Эль Класико сезона
-
"Спартак" интересуется защитником "Метца"
-
"Ренн", "Ланс" и "Труа" одержали победы в Лиге 1
-
"Байер" упустил победу над "Кельном"
-
"Ахмат" минимально обыграл "Урал"
-
Покер Симеоне помог "Вероне" разгромить "Лацио", "Фиорентина" уверенно разобралась с "Кальяри"
-
"Тоттенхэм" проиграл "Вест Хэму", "Лестер" обыграл "Брентфорд"
-
"Химки" рассматривают пять кандидатов на замену Черевченко
-
Перес и Лапорта обедали вместе перед Эль Класико
-
"Севилья" обыграла "Леванте" в матче с 8 голами
-
Слуцкий поделился мнением о неудачной серии "Рубина"
-
Гасперини недоволен качеством судейства в Серии А
-
Слуцкий высказался о судействе в матче "Уфа" - "Рубин"
-
"Ницца" эпически обыграла "Лион" в Лиге 1
-
"Уфа" сыграла вничью с "Рубином" в РПЛ
-
Пике рассказал, где и когда завершит карьеру
-
"Аталанта" упустила победу над "Удинезе" в Серии А
-
Бекхэм будет лицом чемпионата мира в Катаре и заработает огромные деньги
-
Пике рассказал, почему Бартомеу выиграл выборы президента "Барселоны" в 2015 году
-
Дзанетти считает Месси фаворитом на "Золотой мяч"