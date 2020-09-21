"Химки" рассматривают три кандидатуры на пост главного тренера

Теги химкидмитрий гунькоигорь черевченкодмитрий парфенов

"Химки" рассматривают три кандидатуры на пост главного тренера

"Химки" в ближайшее время сменят главного тренера, утверждает Metaratings.

Дмитрий Гунько покинет занимаемый пост, а ему на замену рассматриваются три кандидатуры.

В шорт-листе подмосковного клуба - Игорь ЧеревченкоДмитрий Парфёнов и Николай Писарев.

Фаворитом на сегодняшний день, по информации источника, является Черевченко, покинувший в начале июля тульский "Арсенал".

Не пропустите: Червиченко раскритиковал "Химки" после разгромного поражения в матче с "Краснодаром". | http://soccernews.ru
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