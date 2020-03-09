"Химки" разгромили "Томь" в матче ФНЛ

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"Химки" разгромили "Томь" в матче ФНЛ

"Химки" разгромили "Томь" в матче 26-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ.

В составе победителей отметились Дмитрий Барков и Александр Смирнов, оформивший дубль.

"Химки" - "Томь" (Томск) - 3:0 (1:0)

Голы: Барков, 45+1 - 1:0, Смирнов, 70 - 2:0, Смирнов, 76 - 3:0.

"Химки": Хомич, Гапон, Смирнов, Данилкин, Тихий, Трошечкин, Корян (Георгиевский, 78), Боженов, Полярус (Алиев, 72), Мартусевич, Барков (Скворцов, 75).

"Томь" (Томск): Вавилин, Синяк, Каккоев (Андреев, 85), Иванов, Горбатюк, Рукас, Шалаев (Буранов, 74), Киреенко (Ахъядов, 27), Казанков, Долгов (Тлупов, 71), Визнович (Плетнев, 77).

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"Ростов" обыграл ЦСКА в матче РПЛ. Команды забили 5 голов на двоих

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