"Химки" разгромили "Торпедо" и вышли в полуфинал Кубка России
В рамках 1/4 финала Кубка России "Химки" уверенно разобрались с московским "Торпедо".
Соперник "Химок" в полуфинале определится в матче между "Шинником" и "Уралом", который был перенесен на 18 марта.
"Химки" - "Торпедо" 5:1
Голы: Тихий, 27 - 1:0, Трошечкин, 47 - 2:0, Сергеев, 56 - 2:1, Барков, 57 - 3:1, Корян, 82 - 4:1, Полярус, 85 - 5:1
"Химки": Хомич, Тихий, Данилкин, Смирнов, Гапон, Мартусевич, Полярус (Алиев, 86), Корян (Георгиевский, 88), Трошечкин, Боженов, Барков (Конате, 81).
"Торпедо": Ботнарь, Шоркин, Кичин, Божин, Самсонов, Гордюшенко (Кертанов, 84), Рязанцев, Руденко (Лебеденко, 73), Адаев, Сергеев, Лях (Галоян, 46).
Читайте также: "Спартак" в трудном поединке выбил ЦСКА из Кубка России. | http://soccernews.ru
главное
-
Стало известно, когда состоятся перенесенные из-за коронавируса матчи Серии А
-
Зобнин - лучший игрок "Спартака" по InStat в матче с ЦСКА
-
Football Italia: тер Штеген летом может перейти в "Ювентус"
-
Анчелотти оштрафован на восемь тысяч фунтов за перепалку с арбитром после матча с "МЮ"
-
"Ювентус" приостановил проведение экскурсий по стадиону из-за вспышки коронавируса
Лента новостей
-
"Химки" разгромили "Торпедо" и вышли в полуфинал Кубка России
-
Азар перенес операцию на травмированной ноге
-
ПАОК лишился очков в чемпионате Греции из-за российского бизнесмена
-
"Арсенал" готовит предложение по хавбеку "Фейеноорда"
-
"Сельта" перед подписанием Смолова интересовалась другим форвардом из РПЛ
-
Артета высказался о шансах "Арсенала" попасть в топ-5 АПЛ
-
Стало известно, когда состоятся перенесенные из-за коронавируса матчи Серии А
-
Флорентино Перес призвал фанатов поддержать "Реал" в заключительной части сезона
-
Голкипер "Спартака" Ребров поделился впечатлениями от победы над ЦСКА
-
Жиго рассказал, почему "Спартак" дал отыграться ЦСКА
-
Зобнин - лучший игрок "Спартака" по InStat в матче с ЦСКА
-
Озил вложил средства в спортивную клинику Lewin Clinic
-
Президент "Ювентуса" считает, что "Аталанта" не должна была попасть в Лигу Чемпионов
-
2
Холанд: "Месси и Неймар - лучшие футболисты всех времен"
-
2
Football Italia: тер Штеген летом может перейти в "Ювентус"
-
Анчелотти оштрафован на восемь тысяч фунтов за перепалку с арбитром после матча с "МЮ"
-
Артета заявил, что уже спланировал летнее трансферное окно для "Арсенала"
-
Доннарумма может не сыграть с "Дженоа" из-за травмы
-
Наставник "Лиона" Гарсия не знает, где пройдет ответный матч 1/8 финала ЛЧ с "Ювентусом"
-
Павлюченко высказался об отказе Гончаренко от рукопожатия с Тедеско после матча "Спартак" - ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|20
|38
|3
|Ростов
|20
|35
|4
|ЦСКА Москва
|20
|35
|5
|Локомотив Москва
|20
|35
|6
|Арсенал Тула
|20
|28
|7
|Урал
|20
|25
|8
|Уфа
|20
|25
|9
|Спартак Москва
|20
|25
|10
|Динамо Москва
|20
|24
|11
|Тамбов
|20
|22
|12
|Ахмат
|20
|20
|13
|Рубин
|20
|20
|14
|Оренбург
|19
|20
|15
|Крылья Советов
|20
|19
|16
|Сочи
|19
|15