"Химки" разгромили "Торпедо" и вышли в полуфинал Кубка России

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"Химки" разгромили "Торпедо" и вышли в полуфинал Кубка России

В рамках 1/4 финала Кубка России "Химки" уверенно разобрались с московским "Торпедо".

Соперник "Химок" в полуфинале определится в матче между "Шинником" и "Уралом", который был перенесен на 18 марта.

"Химки" - "Торпедо" 5:1

Голы: Тихий, 27 - 1:0, Трошечкин, 47 - 2:0, Сергеев, 56 - 2:1, Барков, 57 - 3:1, Корян, 82 - 4:1, Полярус, 85 - 5:1

"Химки": Хомич, Тихий, Данилкин, Смирнов, Гапон, Мартусевич, Полярус (Алиев, 86), Корян (Георгиевский, 88), Трошечкин, Боженов, Барков (Конате, 81).

"Торпедо": Ботнарь, Шоркин, Кичин, Божин, Самсонов, Гордюшенко (Кертанов, 84), Рязанцев, Руденко (Лебеденко, 73), Адаев, Сергеев, Лях (Галоян, 46).   

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