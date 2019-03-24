"Химки" разгромили "Зенит-2" в 28-м туре ФНЛ

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"Химки" разгромили "Зенит-2" в 28-м туре ФНЛ

В рамках 28-го тура ФНЛ "Зенит-2" крупно уступил "Химкам".

Отметим, что с 54-й минуты "Зенит-2" играл в меньшинстве. По итогам матча, "Химки" поднялись на 13-ю строчку в турнирной таблице, а петербургский клуб по-прежнему находится на последнем месте.

"Химки" - "Зенит-2" - 3:0

Голы: Кухарчук, 58 - 1:0, Рязанцев (пен), 86 - 2:0, Петрусев, 90+2 - 3:0

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