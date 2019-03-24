"Химки" разгромили "Зенит-2" в 28-м туре ФНЛ
В рамках 28-го тура ФНЛ "Зенит-2" крупно уступил "Химкам".
Отметим, что с 54-й минуты "Зенит-2" играл в меньшинстве. По итогам матча, "Химки" поднялись на 13-ю строчку в турнирной таблице, а петербургский клуб по-прежнему находится на последнем месте.
"Химки" - "Зенит-2" - 3:0
Голы: Кухарчук, 58 - 1:0, Рязанцев (пен), 86 - 2:0, Петрусев, 90+2 - 3:0
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|Команда
|М
|О
|1
|Оренбург
|38
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|2
|Крылья Советов
|38
|82
|3
|Енисей Красноярск
|38
|81
|4
|Тамбов
|38
|68
|5
|Балтика
|38
|64
|6
|Динамо Санкт-Петербург
|38
|55
|7
|Шинник Ярославль
|38
|53
|8
|Сибирь Новосибирск
|38
|53
|9
|Кубань
|38
|49
|10
|Волгарь-Газпром
|38
|45
|11
|Авангард Курск
|38
|45
|12
|Shakhter-Volga-Olimpiets
|38
|44
|13
|Химки
|38
|43
|14
|Спартак Москва II
|38
|42
|15
|Томь
|38
|41
|16
|Zenit St. Petersburg II
|38
|40
|17
|Ротор Волгоград
|38
|40
|18
|Луч Владивосток
|38
|40
|19
|Тюмень
|38
|39
|20
|Факел
|38
|35