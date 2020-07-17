"Химки" сделали окончательный выбор между РПЛ и ФНЛ

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"Химки" сделали окончательный выбор между РПЛ и ФНЛ

Принято решение, в каком дивизионе будут выступать "Химки" в сезоне 2020/21.

Напомним, что подмосковная команда пробилась в РПЛ по спортивному принципу, но из-за финансовых проблем раздумывала над отказом от повышения в классе.

В итоге, как сообщает "Чемпионат", "Химки" окончательно решили остаться в ФНЛ, о чём официально будет объявлено после полуфинального матча Кубка России против "Урала", запланированного на 19 июля.

Таким образом, из Премьер-лиги вылетит только "Оренбург", а занимающие 15-е место "Крылья Советов" сохранят прописку в элите.

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