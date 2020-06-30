"Химки" сделали выбор между РПЛ и ФНЛ

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"Химки" сделали выбор между РПЛ и ФНЛ

"Химки" определились с турниром, в котором команда будет участвовать в сезоне 2020/21.

По информации журналиста Сергея Егорова, подмосковный клуб всё-таки решил играть в РПЛ, куда пробился по итогам досрочно завершённого первенства ФНЛ.

Напомним, что из-за финансовых проблем "Химки" рассматривали вариант с продолжением выступлений во втором дивизионе.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято исполкомом РФС при утверждении состава участников Премьер-лиги.

Если "Химки" действительно повысятся в классе, то в ФНЛ вылетят две команды.

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