"Химки" снова будут играть при пустых трибунах

"Химкам" вновь придётся проводить домашние матчи без зрителей.

Власти Подмосковья на фоне распространения коронавируса решили запретить спортивные мероприятия с болельщиками на трибунах.

Под ограничения попали и игры "Химок", которые занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 11 туров.

Стоит отметить, что за последние сутки коронавирус был обнаружен у 466 жителей Подмосковья.

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