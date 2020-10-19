"Химки" снова будут играть при пустых трибунах

Теги химкикоронавирус

"Химки" снова будут играть при пустых трибунах

"Химкам" вновь придётся проводить домашние матчи без зрителей.

Власти Подмосковья на фоне распространения коронавируса решили запретить спортивные мероприятия с болельщиками на трибунах.

Под ограничения попали и игры "Химок", которые занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 11 туров.

Стоит отметить, что за последние сутки коронавирус был обнаружен у 466 жителей Подмосковья.

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