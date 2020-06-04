"Химки" собираются сменить главного тренера, который вывел команду в РПЛ

Теги химкисергей юран

"Химки" собираются сменить главного тренера, который вывел команду в РПЛ

Главный тренер "Химок" Сергей Юран с высокой долей вероятности покинет свой пост.

Сообщается, что сменить наставника хочет новый владелец подмосковного клуба Сергей Ломакин.

Напомним, что именно под руководством Юрана команда добыла путёвку в РПЛ. 50-летний специалист занимает должность с января.

Впрочем, "Химки" пока в высший дивизион не собираются и следующий сезон, скорее всего, проведут в ФНЛ.

Не пропустите: "Химки" в ближайшее время могут сменить владельца. | http://soccernews.ru
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