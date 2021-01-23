"Химки" согласовали трансфер шведского хавбека
В ближайшее время новичком "Химок" станет полузащитник "Норрчепинга" Филип Дагерстол.
По информации Sport24, уже в субботу шведский хавбек пройдёт медобследование и подпишет контракт с подмосковным клубом.
Ожидается, что соглашение между сторонами будет рассчитано на три сезона.
23-летний Дагерстол выступает за "Норрчепинг" с 2014 года, сыграл 156 матчей, забил 7 голов и сделал 10 ассистов.
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