"Химки" одержали четыре победы в пяти матчах
В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги подмосковные "Химки" дома обыграли "Арсенал" со счетом 1:0. Победу принес уже на 12-й минуте матча Илья Кухарчук.
Благодаря победе "Химки" вышли на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очков. Команда из Тулы с 14-ю очками находится в зоне переходных матчей, занимая 13-е место.
"Химки" Химки – "Арсенал" Тула- 1:0 (1:0)
Гол: Кухарчук, 12 - 1:0
"Химки": Лантратов, Тихий, Филин, Данилкин, Идову, Глушаков, Трошечкин, Боженов (Логашов, 73), Кухарчук, Долгов (Конате, 46), Дядюн.
"Арсенал": Шамов, Сокол (Хагуш, 46), Рассказов, Довбня, Чаушич (Громыко, 62), Мохаммед, Ломовицкий (Луценко, 81), Ткачев, Костадинов, Джорджевич (Кангва, 39), Панченко (Хлусевич, 81).
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