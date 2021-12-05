"Химки" уступили "Арсеналу" в РПЛ

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"Химки" уступили "Арсеналу" в РПЛФото: инстаграм "Химок"/Автор неизвестен

"Химки" на своем поле уступили "Арсеналу" в матче 17-го тура РПЛ.

"Химки" - "Арсенал" - 1:2

Голы: Мирзов (пенальти), 36 - 1:0, Давиташвили, 61 - 1:1, Кангва, 87 - 1:2.

"Химки" - Лантратов, Набиуллин, Данилкин (Сабович, 25), Филин (Трошечкин, 16), Стоинович, Идову, Дагерстоль, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Адеми (Долгов, 13).

"Арсенал" - Коченков, Смольников (Беляев, 90), Радакович, Сокол, Степанов, Давиташвили, Кангва, Чаушич, Гулиев, Кангва, Марков (Луценко, 76).

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