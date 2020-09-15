"Химки" сыграют в матче Кубка России полурезервным составом

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"Химки" сыграют в матче Кубка России полурезервным составом

Наставник "Химок" Дмитрий Гунько анонсировал ротацию состава подмосковной команды в матче Кубка России против иркутского "Зенита".

Игра состоится в среду, 16 сентября, в 15:00 по московскому времени.

"У команды очень напряжённый график: в течение недели мы сыграли в Екатеринбурге, во вторник проведём матч в Иркутске, а уже в пятницу сыграем в Краснодаре. Все три матча на выезде, с достаточно длительными перелётами и сменой часовых поясов. Именно поэтому тренерский штаб принял решение провести ротацию состава: в Иркутск отправятся футболисты, получавшие в последнее время меньше игровой практики, чем остальные.

Для них матч на Кубок - шанс проявить себя. Это также позволит нам дать паузу и восстановиться тем игрокам, на которых выпала самая интенсивная нагрузка в последних матчах. Кубок - важный для нас турнир, к которому мы относимся с полной серьёзностью и настроены бороться за победу в каждом матче. В прошлом сезоне команда задала высокую планку, которой надо соответствовать", - сказал Гунько.

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