"Химки" уничтожили "Тамбов" в финале Кубка ФНЛ

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"Химки" уничтожили "Тамбов" в финале Кубка ФНЛ

В финальном матче Кубка Футбольной национальной лиги "Химки" разгромили "Тамбов" со счетом 7:0 и стали победителями турнира.

В составе подмосковного клуба хет-триком отметился Полярус. Еще по голу забили Барков, Корян, Трошечкин и Скворцов.

Стоит отметить, что в составе "Тамбова" на поле вышли несколько футболистов, которые находятся на просмотре. Также в заявке были три игрока "Шинника" и тренер Виталий Булыга.

"Химки" (Химки) — "Тамбов" (Тамбов) — 7:0 (5:0)

Голы: Барков, 3 - 1:0, Корян, 13 - 2:0, Полярус, 32 - 3:0, Полярус, 36 - 4:0, Трошечкин, 38 - 5:0, Полярус, 54 - 6:0, Скворцов, 78 - 7:0.

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