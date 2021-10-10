"Химки" упустили победу над тульским "Арсеналом"
Фото: инстаграм "Химок"/Автор неизвестен
В товарищеском матче подмосковные "Химки" и тульский "Арсенал" сыграли вничью со счетом 2:2.
В первом тайме хозяева ушли в отрыв благодаря голам Александра Трошечкина и Ильи Кухарчука. Но во второй половине "канониров" от поражения спас Евгений Марков, который сделал дубль.
"Химки" Химки – "Арсенал" Тула – 2:2 (2:0)
Голы: Трошечкин, 31 - 1:0, Кухарчук, 43 - 2:0, Марков, 74 - 2:1, Марков, 89 - 2:2
"Химки": Лантратов (Сычев, 46), Камышев, Карпов, Идову (Давидян, 67), Данилкин, Дагерстоль, Кухарчук (Садыгов, 46), Трошечкин (Массуренко, 67), Сабович, Набиуллин (Тихий, 46), Мирзов.
"Арсенал": Коченков, Смольников (Хабибов, 46), Радакович (Кайнов, 46), Беляев, Сокол, Суханов, Чаушич (Новосельцев, 46), Гулиев (Панченко, 46), Бьернстрем, Луценко (Тудорие, 46), Марков.
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