"Химки" упустили победу над тульским "Арсеналом"

Фото: инстаграм "Химок"/Автор неизвестен

В товарищеском матче подмосковные "Химки" и тульский "Арсенал" сыграли вничью со счетом 2:2.

В первом тайме хозяева ушли в отрыв благодаря голам Александра Трошечкина и Ильи Кухарчука. Но во второй половине "канониров" от поражения спас Евгений Марков, который сделал дубль.

"Химки" Химки – "Арсенал" Тула – 2:2 (2:0)

Голы: Трошечкин, 31 - 1:0, Кухарчук, 43 - 2:0, Марков, 74 - 2:1, Марков, 89 - 2:2

"Химки": Лантратов (Сычев, 46), Камышев, Карпов, Идову (Давидян, 67), Данилкин, Дагерстоль, Кухарчук (Садыгов, 46), Трошечкин (Массуренко, 67), Сабович, Набиуллин (Тихий, 46), Мирзов.

"Арсенал": Коченков, Смольников (Хабибов, 46), Радакович (Кайнов, 46), Беляев, Сокол, Суханов, Чаушич (Новосельцев, 46), Гулиев (Панченко, 46), Бьернстрем, Луценко (Тудорие, 46), Марков.

Не пропустите: "Локомотив" назвал имя нового главного тренера. | http://soccernews.ru