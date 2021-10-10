"Химки" упустили победу над тульским "Арсеналом"

Теги химкиарсенал тула

"Химки" упустили победу над тульским "Арсеналом"

Фото: инстаграм "Химок"/Автор неизвестен

В товарищеском матче подмосковные "Химки" и тульский "Арсенал" сыграли вничью со счетом 2:2.

В первом тайме хозяева ушли в отрыв благодаря голам Александра Трошечкина и Ильи Кухарчука. Но во второй половине "канониров" от поражения спас Евгений Марков, который сделал дубль.

"Химки" Химки – "Арсенал" Тула – 2:2 (2:0)
Голы: Трошечкин, 31 - 1:0, Кухарчук, 43 - 2:0, Марков, 74 - 2:1, Марков, 89 - 2:2

"Химки": Лантратов (Сычев, 46), Камышев, Карпов, Идову (Давидян, 67), Данилкин, Дагерстоль, Кухарчук (Садыгов, 46), Трошечкин (Массуренко, 67), Сабович, Набиуллин (Тихий, 46), Мирзов.

"Арсенал": Коченков, Смольников (Хабибов, 46), Радакович (Кайнов, 46), Беляев, Сокол, Суханов, Чаушич (Новосельцев, 46), Гулиев (Панченко, 46), Бьернстрем, Луценко (Тудорие, 46), Марков.

Не пропустите: "Локомотив" назвал имя нового главного тренера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Италия стала бронзовым призером Лиги наций

Италия стала бронзовым призером Лиги наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов